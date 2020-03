Bakıda qətl törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, , hadisə paytaxt ərazisində yerləşən daş karxanalarından birində qeydə alınıb. Özünə məxsus yük maşını ilə rayonlara daş daşıyan, Ağdaş rayon Aşağı Nemətabad kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Mahmudov Əziz Qurban oğlu 16 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib.

Hadisənin kimin və ya kimlər tərəfindən hansı məqsədlə törədildiyi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

