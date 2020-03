Liviyanın şərqindəki qanunsuz silahlı qüvvələrin lideri general Haftarın sözcüsü Əhməd əl-Mismari də koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ilk olaraq Dubayın "Al-Arabia" televiziya kanalı məlumat yayıb. Daha sonra isə Mismari özünün "Facebook" hesabından etdiyi paylaşımda faktı təsdiqləyib. O, 2 həftə karantində qalacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Mismarinin sözcüsü olduğu generall Haftar bir müddət əvvəl xalqı Türkiyəyə qarşı cihada çağırmışdı.

Mənbə: bcc.com

