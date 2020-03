Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında koronavirus şübhəsi ilə karantində olan şəxslərə bayram sovqatı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı təşəbbüs xəstəxananın həkimləri tərəfindən irəli sürülüb.

Belə ki, tibb heyəti karantində olan şəxsləri Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib və onlara bayram sovqatları təqdim edilib.

Həkimlərdən birinin şeir deməsi karantində olanlar arasında maraqla qarşılanıb.

(report.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.