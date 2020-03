Bil Qeyts 5 il əvvəl koronavirusu xəbər veribmiş - "10 milyon insanı..."

5 il əvvəl "Microsoft" şirkətinin qurucusu Bil Qeytsin bir konfransda dediyi sözlər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun illər əvvəl insanlara virusla bağlı xəbərdarlıq etdiyi ortaya çıxıb. Bil Qeyts 2015-ci ildə iştirak etdiyi tədbirdə bunları deyib:

"Qarşıdakı 10 ildə bir şey 10 milyon insanı öldürəcəksə, bu böyük ehtimalla bir müharibə yox, olduqca güclü bir virus olacaqdır".

Qeytsin illər öncə dediyi bu sözlər koronavirusun öncədən bilindiyi ehtimallarını gücləndirib.

