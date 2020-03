Koronavirus UEFA-nı da "vurdu" - 1,9 milyard zərər

Çində meydana gələn yeni növ koronavirus dünya miqyasında bir çox şirkət və quruma zərər verməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ilin iyun-iyul aylarında keçirilməli olan Avropa çempionatının koronavirus səbəbindən təxirə salınması UEFA-ya ciddi məbləğdə ziyan vurub. 12 fərqli ölkədə keçirilməsi planlaşdırılan və uzun müddətdir hazırlıqları gedən çempionatın 2021-ci ilə qədər təxirə salınması nəticəsində UEFA 1,9 milyard avroya yaxın zərər görəcək. Bu məbləğə sponsorluq müqavilələri, bilet satışları və Tv yayımlarından gələcək gəlirlər daxildir.



Qeyd edək ki, UEFA dünən keçirdiyi təcili iclasdan sonra Avropa Çempionatını təxirə saldığın açıqlamışdı.

Mənbə: sondakika.com

