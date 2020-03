Türkiyədə yeni növ koronavirus səbəbindən ilk ölüm halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib. Məlumata görə, 89 yaşlı bir xəstə virusdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə ilk yoluxma halı 11 martda açıqlanmışdı. Bundan 2 gün sonra yoluxma sayı 5, 1 həftə sonra isə 48 olmuşdu Bu günə olan məlumatlara görə, ölkədə koronavirusa yoluxma 98 nəfərdə təsbit edilib.

Mənbə: bbc.com.tr

