İran alimləri koronavirusun nəticələrini öncədən hesablaya bilən kompüter simulyatoru hazırlayıblar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu simulyatorun hesablamalarına görə, koronavirus ölkədə bir həftə ərzində zirvəyə çıxacaq, ölənlərin sayı isə 12 min nəfəri keçəcək. Simulyatorun bu hesabı ən yaxşı ssenariyə görədir.

Ən pis halda isə may ayının sonunda epiddemiyanın pik həddə çatacağı və 3,5 milyon insanın öləcəyi hesablanıb.

