Energetika Nazirliyinin "Çağrı mərkəzi" və "Qaynar xətti" bayram günlərində fasiləsiz işləyəcək

Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində bu xəstəliyin yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi məqsədilə Energetika Nazirliyinin struktur bölmələrinə və nazirliyin tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə, vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşılaraq, müraciətlərin elektron və telefon rabitəsi vasitəsilə fasiləsiz qəbulu həyata keçiriləcək.

Nazirliyin “Çağrı mərkəzi” və “Qaynar xətti” Novruz bayramındakı qeyri-iş günlərində (20-28 mart tarixləri) də fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən zəruri olduğu halda, vətəndaşlara səyyar xidmətlərin göstərilməsi təşkil ediləcək.

Qeyd edək ki, vətəndaşların müraciətləri nazirliyin (012) 598-16-53/54 (daxili: 1145, 1146) telefon nömrəsi, (012) 598-16-55 “Qaynar xətti” və “974” Çağrı mərkəzi” vasitəsilə qəbul ediləcək və cavablandırılacaq. Bununla yanaşı, vətəndaşlar nazirliyin www.minenergy.gov.az internet səhifəsi və [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə nazirliyə müraciət edə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.