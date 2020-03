Avropada koronavirus yayılması səbəbindən “Eurovision 2020” mahnı müsabiqəsi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb.



“Eurovision” təşkilatçıları tərəfindən müvafiq qərar Niderland Səhiyyə Nazirliyi təfərindən irəli sürülən təklifdən sonra qəbul edilib və bu gün rəsmi açıqlama veriləcək.



Növbəti il ərzində baş tutacaq yarışmada müğənnilər bu il müsabiqə üçün hazırlanan mahnılardan istifadə edə bilməyəcəklər.



