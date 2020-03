Rusiya Prezidenti Vladimir Putin koronavirus testindən keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib: O deyib ki,“Prezidentin qorunması üçün lazım olan hər şey edilir".



Onun sözlərinə görə, Prezidentin iştirak etdiyi tədbirləri təşkil edən bütün heyət analiz verib. Peskov, həmçinin özü də koronavirus testindənkeçib ,nəticəsi isə uğurludur.



Qeyd edək ki, indiyə kimi Rusiyada 147 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

