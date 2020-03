Təcili Yardım həkimləri evlərdə koronavirusa qarşı testlər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı məşhur pediatr Vaqif Qarayev yayıb.

Onun sözlərinə görə, kimsə özündə hərarət, zökəm, öskürək və s. kimi respirator əlamətlər hiss edərsə, Təcili Yardıma çağırış edə bilər.

Bundan başqa, adi mövsümi qriplərdən əziyyət çəkənlər də evə çağırış edə bilərlər.

Test ev şəraitində edilir və cavabı 6 saat müddətinə hazır olur.

