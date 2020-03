Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının yeni sədri təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən vəzifəyə Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov təyin edilib.

