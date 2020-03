Bakı-Sumqayıt şossesinin Xırdalan şəhəri ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ford” markalı yük avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək yeni qazılmış ərazidəki betona çırpılıb. Nəticədə həmin istiqamətdə tıxac yaranıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.