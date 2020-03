"Covid-19" adlandırılan yeni növ koronavirusun meydana gəldiyi Çində bir ilk yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk dəfə sutka ərzində Çin vətəndaşlarında koronavirusa yoluxma halı təsbit edilməyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, ölkədə aşkarlanan 34 yeni yoluxmanın hamısı başqa ölkələrdən gələn insanlarda tapılıb.

Bununla Çində başqa ölkədən gələn insanlarda təsbit edilən yoluxma sayı 189 olub.

Mənbə: bbc.com

