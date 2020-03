Koronavirusun yeni simptomları kəşf edildi

Koronavirusa yoluxan insanların təxminən 2/3-də qısa müddətli qoxu və dad qabiliyyətini itirmə müşahidə edildiyi müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyanın Bonn Universitetinin professor virusoloqu belə deyib. O həmçinin virusa yoluxanların 30%-də ishal müşahidə edildiyini, xəstələrinin əksəriyyətində zəif simptomlar görüldüyünü qeyd edib.

Qeyd edək ki, yeni növ koronavirusun bilinən simptomları qızdırma, quru öskürək, boğaz ağrısı, nəfəs çatışmazlığı, ishal, baş ağrısı və yorğunluqdur.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.