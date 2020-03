Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla bağlı martın 19-na olan son statistik məlumatları və risk göstəricilərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya üzrə yoluxmaların 176 ölkə/ərazi üzrə ümumilikdə 219 345 nəfərdə aşkarlandlığı bildirilib.

Son yoluxma sayı 557 nəfərdir.

Yoxulanlardan 8 969 şəxs ölüb.

Bu günə qədər virus infeksiyasından 85 745 şəxsin sağaldığı qeydə alınıb. Statistikaya əsasən, onlardan 800 nəfəri yeni sağalanlardır.

