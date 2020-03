Türkiyədə epilepsiya keçirən xəstəni koronavirusa yoluxmuş olduğunu düşünüb qorxuya düşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki,Türkiyənin Ağrı vilayətində küçənin ortasında yerə sərilib epilepsiya keçirən xəstəni koronaviruslu olduğunu düşünən insanlar təşvişə düşüblər.

Yalnız hadisə yerinə gələn təcili yardım heyyətinin müayinəsindən sonra xəstənin koronavirusa yoluxmadığı aşkar edilib.

Hadisə anında çəkilmiş görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.