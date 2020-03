Rayondan gələn maşınlar yollarda belə qaldı: Güclü tıxac - VİDEO

Dünən axşamdan etibarən Bakı şəhərinin giriş yollarında paytaxtın mərkəzi istiqamətində nəqliyyat axınının xeyli artdığı müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi saatlarda avtomobil axınının daha da artması tıxaca səbəb olur.

Hazırda Bakı-Sumqayıt yolunun paytaxta gələn hissəsində, həmçinin Bakı-Ələt yolunda sıxlıq müşahidə edilir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Publika.az-a bildirilib ki, hazırda rayon qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələrinin və şəxslərin Bakıya girişi məhdudlaşdırılıb və şəhərin giriş hissələrində postlar təşkil edilib.

