ABŞ-da son durum: Ölənlərin sayı bir gecədə 2 dəfə artdı

Cons Hopkins Universitetinin son rəqəmlərinə görə, ABŞ-da koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günə olan rəqəmlərə görə, ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayı 150-yə yüksəlib, yoluxanların sayı isə 9 min 345-dir. Son sutkada ölənlərin sayının 108-dən 250-ə yüksəlməsi, yoluxanların sayının isə 6 min 300-dən 9-min 345-ə çatması ABŞ-da virusun getdikcə yayıldığını göstərir.

Ölkədə koronavirus səbəbindən yaşanan ölüm hallarının 68-i virusun ilk meydana gəldiyi Vaşinqtonda, 20-i Nyu-Yorkda qeydə alınıb.

Mənbə: bbc.com

