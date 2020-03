Ötən ilin dekabrında Çinin Vuhan şəhərində meydana gələn yeni növ koronavirus digər ölkələrə yayılmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə Şimali Amerika ölkəsi Kosta-Rikada koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin sosial media hesabından verilən məlumatda bildirilib ki, xəstəxanada yatan 87 yaşlı bir kişi virusdan həyatını dəyişib.

Kosta-Rikada koronavirusa 68 yoluxma halı aşkarlanıb. Bunlardan 6-sı ölkəyə xaricdən gələnlərdir.

Mənbə: bbc.com

