Çində atəşfəşanlıq: Koronavirusdan xilas oldular - GÖRÜNTÜLƏR

Dünyaya koronavirusun yayıldığı Çinin Uhan şəhərində ötən saatlar ərzində yalnız bir nəfərdə koronavirus aşkar edilib. Sürətlə sağalamağa başlayan Uhan sakinləri koronavirusdan qurtulduqlarını qeyd ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Uhanda son 13 gün ərzində koronavirusa yoluxma müşahidə edilməyib. Bundan əlavə Hubeydə 896 xəstə sağalaraq evlərinə göndərilib.Ümumilikdə sağalanların sayı 56 min 883 nəfərdir. Hal-hazırda xəstəxanada müalicə alan 7 min 336 xəstədən yalnız iki mininin vəziyyəti nisbətən ağırdır.

Uhandan başqa, əyalətdə koronavirusa yoluxma halı görünmədiyindən Hubey sakinləri atəşfəşanlıqla bunu qeyd ediblər.

Həvəskar kameralarda əks olunan həmin anlar sosial mediada paylaşılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

