Çində meydana gələn yeni növ koronavirus səbəbindən ölüm halları artmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə şimal qonşumuz Rusiyada koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb. Belə ki, 79 yaşlı qadın virus səbəbindən dünyasını dəyişib.

Mənbə: www.interessant.ru

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.