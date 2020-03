SON DƏQİQƏ! Bakıya giriş-çıxışla bağlı qadağaya dəyişiklik edildi - RƏSMİ AÇIQLAMA

“Bakıdan bütün günlərdə rayonlara avtobusların çıxışına icazə verilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova “Facebook”da yazıb.

O qeyd edib ki, qərara dəyişiklik edilib:

“Bayram günlərində də Bakıda olan vətəndaşlarımız rayona gedə bilərlər.

Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı axıra kimi işləyəcək.

Dəyişikliyi vətəndaşlarımız üçün etdik. Amma rayondan Bakıya avtobusların gəlişinə icazə verilməyəcək.

Yalnız Bakı qeydiyyatı olan vətəndaşlar qayıda bilərlər”.

