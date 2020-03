Lənkəranda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən daxil olan məlumata görə, hadisə martın 18-də saat 21 radələrində Lənkəran şəhəri ərazisində baş verib. Göyşaban kənd sakini E.Səfərli idarə etdiyi “VAZ-21703” markalı avtomobili yol ayırıcısına vurub, nəticədə avtomobil aşaraq yolun kənarında dayanıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən sərnişin Hidayət İbrahimov orada ölüb.

Lənkəran rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.(Lent.az)

