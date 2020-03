Türkiyə Quru Qoşunlarının keçmiş rəhbəri Aytaç Yalman koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda onun həyat yoldaşı da koronavirusa yoluxduğuna görə müayinə altındadır.

General 80 yaşında İstanbulda ölüb.

Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 176 ölkə və bölgədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 225 381-ə çatıb. 9 276 nəfər isə virus səbəbi ilə ölüb.

Mənbə.CNN.COM

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.