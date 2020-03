İtaliya xəstəxanalarında dəhşət: Morqda tabutlar hazırlanır- FOTOLAR

Son 24 saat ərzində İtaliyada koronavirusdan 475 nəfər ölüb. Berqamo şəhərində ölənləri yerləşdirmək üçün morqda yer qalmayıb. Vəziyyət o yerdədir ki, hətta tabutlar morqda hazırlanır.



Metbuat.az xəbər verir ki, son günlərdə ölənlərin sayı o qədər artıb ki,onları tabutlarda basdırmaq üçün digər şəhərlərə aparırlar.



Koronavirusun yayılması ilə bağlı görülən tədbirlər çərçivəsində yas mərasimləri qadağan olunub. Ölənlərin yaxınları karantində olduğundan dünyasını dəyişənlər ailə üzvləri olmadan basdırılırlar.



İtaliyada qeydə olunan 2978 ölüm hadisəsindən 1959-u Lombardiya bölgəsindəndir. 10 milyon əhalisi olan Lombardiyanın 12 əyalətindən biri olan Berqamoda bu günə qədər 4305 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Şəhərdə son 24 saatda 93 nəfər ölüb.

Sosial mediada italyanların koronavirusla mübarizədə əhval-ruhiyyələrini yüksək tutmağa çalışdığı videogörüntülər yayılsa da, bu gün virusun görünməyən tərəfi, xəstəxanadan da görüntülər yayımlanıb.

Fotolardan vəziyyətin necə kritik olduğu açıq aşkar görünür. Hətta tabutlar belə xəstəxanada hazırlanır.

Mənbə:Superhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.