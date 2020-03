Avropa top-liqalarının koronavirusa görə itkisi - 4 milyard avro

KPMG konsaltinq şirkəti Avropanın 5 ən güclü liqasının koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar maliyyə itkilərini hesablayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Almaniya və Fransa çempionatlarının 3,45 milyard avrodan 4 milyard avroyadək ümumi gəlirdən məhrum olduqları müəyyənləşib.

Ən çox itkiyə İngiltərə Premyer Liqası məruz qalıb - 1,35 milyard avro. Bu məbləğin 800 milyon avrosu teleyayımdan itirilən gəlirlərdir.

İspaniya La Liqası teleyayımın ləğvindən 600 milyon avro, İtaliya A Seriyası 450 milyon avro, Almaniya Bundesliqası 400 milyon avro, Fransa Liqa 1-i isə 200 milyon avro itirə bilər.

Hesablama Avropa çempionatının 2021-ci ilədək təxirə salınmasına dair UEFA-nın qərarınadək aparılıb. 2019/2020 mövsümünü 30 iyunadək oynamaq mümkün olsa, itkilər bu qədər kritik olmaya bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.