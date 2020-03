Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun hansı mənbələr hesabına formalaşacağı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə təsdiqlənən “Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə Qaydası”na əsasən, Fondun vəsaiti dövlət büdcəsinin vəsaiti, fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü ödəmələri və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılacaq.

Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.