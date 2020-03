"Honda" şirkəti koronavirus səbəbindən Türkiyədəki fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qərar 23 martdan etibarən qüvvəyə minəcək və istehsal dayandırılacaq. Şirkətdən verilən məlumata görə, istehsalın 6 iyunda yenidən başlanması planlaşdırılıb.

Lakin bu vəziyyətə görə dəyişdirilə bilər.

