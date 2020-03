İngiltərədə futbol yarışları aprelin 30-dan tez başlamayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqanın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, koronavirus pandemiyasın görə ölkə çempionatlarındakı məcburi fasilənin müddəti aprelin 30-dək uzadılıb.

Qeyd edək ki, daha əvvəl çempionat oyunlarının aprelin 3-dək təxirə salınması qərara alınmışdı.

