Koronavirusa ''meydan'' oxuyanlar: Heç bir qadağaya uymurlar - FOTOLAR

Bu insanların əyələncəsinə hətta koronavirus da təsir etmir. ''İnstaqramın'' zəngin ailələrin uşaqları koronavirus dəhşətinin yaşandığı bu vaxtlarda lüks karantin şəraitlərindən görüntülər paylaşıb bir növ koronavirusa meydan oxuyurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, insanların qapı-pəncərələrini bağlayıb evlərinə qapandıqları bir zamanda internetin zəngin ailələrin övladları bu qadağalara əhəmiyyət verməyən paylaşımları ilə çoxlarının hiddətinə səbəb olurlar.

Bütün dünya koronavirus qorxusunun yaşadığı bir ərəfədə onlar hətta başqa ölkələrə səyahət etməmək qaydalarına da əməl etmirlər.

"İnstaqram" zənginlərinin koronavirusla ''mübarizə'' metodlarını özündə əks etdirən fotoları təqdim edirik.

1

5

7

8



9



10

11

12



13

14

15

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.