Azərbaycanın aparıcı şahmatçılarından biri, beynəlxalq dərəcəli qrossmeyster Teymur Rəcəbov koronavirus şübhəsi ilə karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qrossmeyster özü sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb.

O, sosial mediada selfi paylaşaraq 8 gündür karantində olduğunu qeyd edib.

