Monako şahzadəsi II Albertdə koronavirus aşkar edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 62 yaşlı şahzadənin analizlərinin nəticəsi pozitiv çıxıb.



Hazırda o, özünü yaxşı hiss edir, səhhətində ciddi problem yoxdur. Şahzadə ev şəraitində müalicələrini davam etdirir.

