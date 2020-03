Türkiyədə 9800 nəfər koronavirus şübhəsi ilə karantində saxlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili işlər naziri Süleyman Soylu məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, karantinə alınanların əksəriyyəti xarici ölkələrdən Türkiyəyə gələnlərdir. Həmin şəxslər 14 gün xüsusi nəzarətdə qalacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.