Azərbaycana bahar gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, N. Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından verilən xəbərə görə, bahar Azərbaycana martın 20-si saat 07:49:36-də daxil olub.

Beləliklə də, gecə ilə gündüz bərabərləşib. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək cənub yarım kürəsindən şimal yarım kürəsinə keçib və həmin andan Şimal yarım kürəsində yaz fəsli başlayıb.

