Neft bahalaşmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün saat 09.00-a WTİ markalı neft 4.40 faiz (1,1 dollar) bahalaşıb və bir bareli 26.33 dollara satılıb.

“Brent” markalı neft isə 2.99 faiz (0,85 dollar) bahalaşıb və bir bareli 29.32 dollara təklif olunub.

