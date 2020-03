ABŞ-ın “Apple” şirkəti yeni növ koronavirusla mübarizədə İtaliyaya kömək edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Tim Kuk özünün “Tvitter” səhifəsində yazıb:

“Bir-birimizə dəstək hazırda olduğu qədər heç vaxt vacib olmayıb. Biz tibbi avadanlıq və ləvazimatlar da daxil olmaqla İtaliyanın Mülki Müdafiə İdarəsinə mühüm yardım göstərəcəyik”.

Martın 13-də “Apple” dünyada koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə üçün cəmi 15 milyon dollar ayırdığını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.