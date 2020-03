“Yuventus”un futbolçusu Qonsalo İquain karantindən qaçaraq Argentinaya getməyə çalışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ölkədə geniş yayılan koronavirus epidemiyasına görə argentinalı hücumçu vətəninə qayıtmağa cəhd edib. Ancaq 32 yaşlı forvardı hava limanında polis saxlayıb və onun səfəri baş tutmayıb.

Xatırladaq ki, artıq İtaliyada koronavirus epidemiyasından minlərlə insan ölüb. “Yuventus”un futbolçuları Daniele Ruqani və Blez Matyuidi də bu virusa yoluxub.(qol.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.