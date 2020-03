Türkiyə ordusunun iki hərbi qulluqçusu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, İdlib Gərginliyi Azaltma Bölgəsində xidmət edən türk hərbçilərinə qarşı radikal qruplar tərəfindən edilən raket hücumları nəticəsində iki əsgər şəhid olub, daha bir əsgər də yaralanıb.

Mənbə: Anadolu Agentliyi

