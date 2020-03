ABŞ prezidenti Donald Tramp iyun ayında Kemp-Devid iqamətgahında keçirilməsi nəzərdə tutulan G-7 liderlərinin görüşünü COVID-19 pandemiyasına görə təxirə salacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” Ağ Evə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, digər liderlər Trampın qərarı barədə məlumatlandırılıb.

Agentlik bildirib ki, “Yeddilik” liderləri arasında görüş video-konfrans vasitəsilə aprel və may aylarında baş tutacaq.(Report)

