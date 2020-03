“Liverpul”un və Misir millisinin hücumçusu Məhəmməd Salah xeyirxah addım atıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı futbolçu, koronavirus pandemiyası səbəbiylə ölkəsinə maddi yardım edib. Salah pandemiya ilə mübarizə üçün Misirə 1,17 milyon avro yardım ayırıb.



Qeyd edək ki, koronavirusa görə bir çox ölkələrin çempionatları, o cümlədən İngiltərə Premyer Liqası dayandırılıb.

