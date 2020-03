Ümumdünya Ərzaq Proqramının (ÜƏP) rəhbəri Devid Bisli koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın rəsmi saytında dərc olunan bəyanatda bildirilib.

"Bir neçə saat əvvəl COVID-19 ilə bağlı keçdiyim testin müsbət nəticələrini aldım. Kanadaya rəsmi səfərdən sonra ABŞ-a qayıdarkən narahatlıq hiss etdim", - D.Bisli qeyd edib.

O, hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini deyib.(Report)

