Koronavirus zirvəsində duyğulandıran anlar: Ərdoğanın sözləri naziri ağlatdı - VİDEO

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən keçirdiyi zirvədə koronavirus və ölkədəki mövcud vəziyyətlə bağlı çıxış edib.

Metbuat.az bildirir ki, Ərdoğan çıxışında ölkənin səhiyyə işçilərinə, həkimlərə fədakarlıqlarına görə minnətdarlıq edib:

"Bütün həkimlərimiz, tibb bacılarımız, səhiyyə işçilərimiz birlik içində işləyirlər. Hamısına tək-tək təşəkkür edirəm. Təqdirəlayiq fədakarlıq göstərirlər. Ən riskli peşə olmasına baxmayaraq, fədakarcasına işləyirlər. Səhiyyə nazirimiz də bu müddətdə gecə gündüz bilmədən onlarla birgə işləyir".

Ərdoğanın bu sözlərindən sonra duyğulanan Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Mənbə: Hürriyet

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.