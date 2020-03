Gürcüstanda sərhədi keçən hər kəs karantinə alınacaq

Bu gündən Gürcüstanın dövlət sərhədini keçən hər kəs məcburi karantinə yerləşdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Məcburi Köçkünlərin İşləri, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə naziri Ekaterine Tikaradze məlumat verib.

Nazir deyib ki, ölkə ərazisinə daxil olan şəxslərin karantinə yerləşdirilməsi məqsədi ilə Baş nazirin göstərişi əsasında “Sınıq Körpü”, Sarp və Lars gömrük keçid məntəqələri yaxınlığında karantin bölgələri yaradılıb.

Qeyd edək ki, martın 18-dən etibarən Gürcüstana əcnəbilərin girişi məhdudlaşdırılıb.(Apa)



