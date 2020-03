Türkiyənin məşhur aktrisası vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, kino aktrisası və müğənni Müslüm Gürsesin həyat yoldaşı Muhterem Nur bu gün səhər İstinye Dövlət Xəstəxanasında həyatını itirib.

Şəkərli diabet xəstəsi olan və uzun müddət orqan çatışmazlığı ilə əlaqədar müalicə alan aktrisa dünən özünü yaxşı hiss etsə də, bu gün səhər saatlarında səhhəti ağırlaşıb və həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib.

