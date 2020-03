İspaniyada koronavirusdan ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkədə virus qurbanlarının sayı 1 002-yə çatıb. Məlumata görə, krallıqda koronavirus daşıyıcılarının sayı isə 20 000-ə yaxınlaşıb.

Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 182 ölkədə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.