İtaliyada yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 3405 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə bununla bağlı çətin vəziyyət yaranıb. Qeyd edilir ki, İtaliyada koronavirusdan ölənlərin sayının çoxluğundan onlara tabut çatdırmaq mümkün deyil.

Buna görə meyitlərin çoxu uzun müddət kilsələrdə qalır.

Mənbə: HaberGlobal

