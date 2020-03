Koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar Kanadanın "Air Canada" aviaşirkəti minlərlə işçisini işdən çıxarmaq qərarı verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bütün dünyanı təsiri altına alan və iqtisadiyyata böyük zərər verən koronavirus epidemiyası səbəbilə "Air Canada" 5100 işçisini işdən azad edəcək.

İxtisarların böyük qismi kabin heyətlərinə şamil olacaq.

