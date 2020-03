PKK terror təşkilatının qadınlar qolunun (Kürdüstan Qadınlar Birliyi - KJK) qurucularından olan Xalidə Tarı öldürülüb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Təşkilatı (MİT) və Türkiyə Silahılı Qüvvələrinin (TSK) Kandildə birgə apardığı əməliyyat nəticəsində Ayten Amet kodadlı Xalidə Tarı zərərsizləşdirib.

Qeyd edək ki, Xalidə Tarı PKK-nın rəhbərliyində yer alan Cəmil Bayıka yazışmalarının tərcüməsində də yardım edib.

