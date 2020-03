“Real” Zinəddin Zidanla bağlı qərarını verdi

İspaniyanın “Real” klubunun növbəti mövsüm üçün baş məşqçisi məsələsinə aydınlıq gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, Madrid klubunun rəhbərliyi indiki çalışdırıcı Zinəddin Zidanla bağlı qərar verib. Paytaxt təmsilçisi fransalı mütəxəssisi vəzifəsində saxlayacaq. İndidən növbəti mövsümün planlarını cızmağa başlayan “Real” rəhbərliyi nəticələrdən asılı olmayaraq baş məşqçisini dəyişməyəcək.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiaysı üzündən mövsümün dayandırılmasına qədər Zidanın durumu ürəkaçan deyildi. Mövsümün titulsuz başa vurulacağı halda onunla yolların ayrılacağı gözlənilirdi. Hətta klub rəhbərliyi Maurisio Poçettinonun namizədliyini də götür-qoy edirdi. Lakin mövsümün dayanması ispaniyalıları indidən qərar verməyə məcbur edib.(Apa)

